استطلاعات الرأي تشير الى فوز ساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

اتضح من استطلاعات الرأي التي أجرتها ثلاث محطات إذاعية كبرى، هي: كي بي إس وإم بي سي وإس بي إس، أن الحزب الديمقراطي الحاكم سيحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات المحلية والبرلمانية التي أجريت اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بأربعة عشر من أصل 16 منصبا رئيسيا لحكام المقاطعات ورؤساء المدن، في حين يتوقع أن يفوز حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بمنصبين فقط.

وفي الانتخابات الفرعية البرلمانية التي أقيمت اليوم أيضا، من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحاكم بـ10 مقاعد من أصل 12 مقعدًا، بينما سيفوز الحزب المعارض بمقعد واحد فقط.

وفي الانتخابات الخاصة باختيار عمدة سيول حصل "بارك وان سون" مرشح الحزب الحاكم، والذي ظل عمدة لمدينة سيول خلال الدوريتين الماضيتين، على 55,9%، مقابل 21,2% لمرشح الحزب المعارض الرئيسي "كيم مون سو"، بينما جاء "آن تشول سو" مرشح حزب المستقبل في المركز الثالث.

وكان من اللافت أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن "كيم كيونغ سو" مرشح الحزب الحاكم، والمتورط حاليا في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، لمقعد البرلمان عن دائرة "كيونغ نام" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، والتي تعتبر من المعاقل التقليدية للمعسكر المحافظ، قد حصل على 56,8%، مقابل 40,1% لمرشح الحزب المعارض "كيم تيه هو".

وفي سباق اختيار حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، من المتوقع أن يفوز مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" بنسبة 59% من الأصوات، في حين سيحصل مرشح الحزب المعارض الرئيسي "نام كيونغ بيل" على حوالي 33%.

ويذكر أن استطلاعات الخروج أجريت على الناخبين حين خروجهم من مراكز الاقتراع بعد التصويت، فيما بين الساعة السادسة صباحا والخامسة مساء، بمشاركة 170 ألف ناخب في 640 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ولم تتضمن استطلاعات اليوم نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت يومي الجمعة والسبت.



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