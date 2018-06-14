استقالة متوقعة لرؤساء الأحزاب المعارضة بسبب الهزيمة في الانتخابات

أكتب :

2018-06-13 22:19:37

تحديث :

2018-06-13 22:19:37

استقالة متوقعة لرؤساء الأحزاب المعارضة بسبب الهزيمة في الانتخابات

من المتوقع أن يستقيل رؤساء حزبين من الأحزاب المعارضة، بسبب الهزيمة الساحقة التي تعرضت لها تلك الأحزاب في الانتخابات المحلية اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره مسؤولون حزبيون.
ومن المتوقع أن يقدِّم هونغ جون بيو، رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، استقالته غدًا الخميس، حسبما ذلك أحد المسؤولين بالحزب.
وقد أظهر استطلاع للرأي أن الحزب فاز بمنصبين فقط من أصل 17 منصبًا للعمد والحكام ورؤساء المقاطعات، بينما فاز الحزب الديمقراطي الحاكم بـ 14 منصبًا.
كما يُتوقَّع أن يكشف يو سيونغ مين، الرئيس المشارك للحزب المعارض الصغير بارونميريه، والذي لم يفز بأي من المناصب، عن موقفه، وربما يعلن عن استقالته في اليوم نفسه، وفقًا لما ذكره مسؤولو الحزب.

[Photo : YONHAP News]

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