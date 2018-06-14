فوز ساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

أكتب :

2018-06-14 00:14:08

تحديث :

2018-06-14 00:14:08

فوز ساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

مع استمرار فرز الأصوات من المرجح أن يحقق الحزب الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية التي جرت اليوم الأربعاء حيث من المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بثلاثة عشر من أصل 16 منصبا رئيسيا لحكام المقاطعات ورؤساء المدن، في حين يتوقع أن يفوز حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بمنصبين فقط.
وفي الانتخابات الفرعية البرلمانية التي أقيمت اليوم أيضا، من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحاكم بـ10 مقاعد من أصل 12 مقعدًا، بينما سيفوز الحزب المعارض بمقعد واحد فقط.
وفي الانتخابات الخاصة باختيار عمدة سيول حصل "بارك وان سون" مرشح الحزب الحاكم، والذي ظل عمدة لمدينة سيول خلال الدوريتين الماضيتين، على 57,2%، مقابل 20,9% لمرشح الحزب المعارض الرئيسي "كيم مون سو"، بينما جاء "آن تشول سو" مرشح حزب المستقبل في المركز الثالث.

ومن اللافت أن دائرة "كيونغ نام" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" تشهد منافسة قوية بين "كيم كيونغ سو" مرشح الحزب الحاكم، والمتورط حاليا في فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت، ومرشح الحزب المعارض "كيم تيه هو".

وفي سباق اختيار حاكم مقاطعة "كيونغ كي"، من المتوقع أن يفوز مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" بنسبة 55.1% من الأصوات، في حين سيحصل مرشح الحزب المعارض الرئيسي "نام كيونغ بيل" على حوالي 36.7%.

وستستمر عمليات فرز الأصوات طوال الليل وسيتم إعلان النتائج الأخيرة صباح الغد.

[Photo : YONHAP News]

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