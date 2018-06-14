ردود فعل الأحزاب السياسية على نتائج الانتخابات المحلية

تمكن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية من تحقيق فوز مطلق في الانتخابات المحلية التي جرت بالأمس، كما نجح في كسر المعادلة التقليدية التي تقول إن الانتخابات المحلية تمثل "مقبرة للحزب الحاكم".

وقال الحزب إن هذه النتائج جاءت انعكاسا لتطلعات الشعب الكوري نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية والثقة في مرشحيه للحكومات المحلية.

وشدد الحزب الحاكم بصفة خاصة على الأهمية الكبيرة لفوزه في العاصمة سيول وضواحيها ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون، إلى جانب مدينتي بوسان وأولسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ التي كانت تعتبر من المعاقل التقليدية للمعسكر المحافظ.

وقال الحزب الحاكم في رسالة للشعب إن هذا الفوز سيُسجل كيوم انتصار للشعب العظيم بجانب يوم الفوز في الانتخابات الرئاسية الماضية، وتعهد برد الجميل للشعب من خلال سياسات تستجيب لتطلعاته.

ويذكر أن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي قد مُني بخسارة كبيرة في الانتخابات، حيث كان يستهدف الفوز بأكثر من 6 من مناصب رؤساء الحكومات محلية و3 مقاعد برلمانية، لكنه فاز بمنصبين ومقعد برلماني واحد فقط، وهو ما جعل المحللين يعتبرون انتخابات الأمس بمثابة مؤشر على تدهور المعسكر المحافظ.

وعقب الانتخابات، ألمح رئيس الحزب المعارض "هونغ جون بيو" إلى نية الاستقالة، ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعا للجنته العليا بعد ظهر اليوم من أجل مناقشة سبل التعامل مع نتائج الانتخابات التي تعتبر الأسوأ في تاريخه.

أما حزب الإصلاح الجديد الذي يعد ثالث أكبر الأحزاب وظل يؤكد على أنه يمثل حزبا بديلا يقاوم الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي، فقد تعرض أبرز شخصياته "آن تشول سو" ومرشحه لمنصب عمدة سيول لهزيمة محرجة، حيث جاء في المركز الثالث في الانتخابات كما لم يفز أي مرشح للحزب في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية. ومن ثم عقد رئيس الحزب "يو سونغ مين" مؤتمرا صحفيا اليوم للإعراب عن نيته الاستقالة.

وبالنسبة لحزب الديمقراطية والسلام، فرغم أنه بذل أقصى جهوده في الانتخابات في منطقة هونام الواقعة جنوب شرق البلاد، إلا أنها تعرض أيضا لخسارة كبيرة بفارق كبير مع الحزب الحاكم في انتخابات رؤساء الحكومات المحلية والانتخابات البرلمانية التكميلية.

ورغم أن حزب العدالة لم يفز بأي منصب من مناصب رؤساء الحكومات المحلية ورؤساء الإدارات الأساسية إلا أنه فاز بحوالي 10% من التمثيل النسبي في ضواحي العاصمة وهو نجاح أكبر مما كان متوقعا، كما احتل المركز الثالث بعد الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي في مختلف أرجاء البلاد.

ومن ثم قال حزب العدالة إنه أحس بزيادة تأييد الشعب له، وأكد أنه حقق هدفه في الانتخابات.

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