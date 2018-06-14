واشنطن تؤكد تعاونها مع وسيول وطوكيو لتحقيق النزع النووي الكامل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن سيول وواشنطن وطوكيو، وكذلك كل دول العالم، ستعمل على إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

أدلى بومبيو بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك عُقِد في سيول اليوم الخميس، بعد اجتماعه مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، ووزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وأكد أن التحالف بين الدول الثلاث سيظل ثابتًا وقويا، موضحا أنه توجد علاقات صداقة ودية مع نظيريه الكوري والياباني، وسيواصلون العمل عن كثب بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.

ونقل بومبيو عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه إذا تخلت كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية فسوف يكون لها مستقبل مشرق، وأشار إلى أن ترامب أوضح هذه الرؤية خلال زيارته إلى سيول في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع لكوريا الشمالية اندماجًا أكبر مع العالم، وأن كيم جونغ أون يتفق مع نفس الرؤية.

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