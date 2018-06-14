استقالة الرئيس المشارك لحزب الإصلاح

استقال الرئيس المشارك لحزب الإصلاح المستقبلي المحافظ "يو سونغ مين"، من قيادة الحزب، بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخابات المحلية والفرعية أمس الأربعاء.

ومن بين أكثر من 4000 من المناصب الإدارية والتشريعية والتعليمية، وعشرات من المقاعد البرلمانية، فاز الحزب بعشرين منصبًا ثانويًّا فقط.

وفي مؤتمر صحفي عُقِد في مقر الحزب في سيول اليوم الخميس، قال يو إنه يقبل قرار الشعب بقلب يملؤه الأسى، وأنه يتنحى عن القيادة ليتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات، موجها شكره لمن أيّد مرشحي حزبه في الانتخابات.

وقال يو إنه سيمضى وقتًا في التفكير والتأمل في الرؤية والسياسات الجديدة التي يجب أن تسعى إليها كوريا في المستقبل.

[Photo : YONHAP News]