نسبة التصويت في الانتخابات المحلية تتجاوز 60%Video

أكتب :

2018-06-14 15:42:35

تحديث :

2018-06-14 18:01:38

أعلنت لجنة الراقبة على الانتخابات أن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية السابعة التي جرت أمس قد بلغت 60.2%، حيث أدلى 25 مليونا و840 ألف ناخب بأصواتهم من إجمالي عدد الناخبين البالغين 42 مليونا و900 ألف.
وقالت اللجنة إن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية الأولى التي جرت في عام 1995 قد بلغت 68.4% لتكون الوحيدة التي تجاوزت نسبة التصويت فيها أكثر من 60%.
وفي الانتخابات الثالثة في عام 2003 بلغت النسبة 48.9% فقط ثم ارتفعت تدريجيا حتى بلغت 56% في الانتخابات المحلية السادسة، ثم تجاوزت النسبة في انتخابات الأمس مستوى 60% للمرة الثانية في تاريخها.
وكان البعض يتوقع انخفاض نسبة التصويت في ظل الاهتمام الكبير بمباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي جرت قبل يوم واحد من الانتخابات، إلى جانب كثرة أماكن الانتخابات التي يتقدم فيها المعسكر الحاكم على المعسكر المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي السابقة.
ولكن اتضح أن الاهتمام الشعبي بالشؤون السياسية المحلية قد ارتفع بعد عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" وإجراء الانتخابات الرئاسية مبكرا، واستقرار نظام التصويت المسبق الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 20.14%، مما ساهم كثيرا في زيادة نسبة التصويت.

[Photo : KBS News]

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