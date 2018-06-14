الرئيس مون يصف قمة سنغافوره بأنها إنجاز تاريخي

قال الرئيس مون جيه إين إن القمة التي عقدت أول من أمس في سنغافوره بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كانت إنجازًا تاريخيًّا تجاوز حقبة الحرب والعداء وأعلن بداية حقبة من السلام والازدهار المشترك للعالم.

صرح مون بذلك اليوم الخميس في مقر الرئاسة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور سيول لشرح نتائج القمة ومناقشة إجراءات المتابعة.

وأكد مون أن هناك الكثير من الحديث حول النتائج، لكن الأهم هو أن القمة خففت مخاوف الشعوب حول العالم بشأن تهديدات الحرب والأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى.

وردًّا على ذلك، قال بومبيو إنه لولا نجاح القمة بين الكوريتين في أبريل الماضي، لم تكن قمة سنغافوره لتجد الأساس الذي قامت عليه.

وأضاف أنه ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به، لكنه واثق من أن سيول وواشنطن ستتمكنان من العمل معًا بنشاط، بشأن القضايا ذات الصلة، لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

[Photo : KBS News]