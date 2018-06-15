مباحثات هاتفية بين وزيريْ الدفاع الكوري والأمريكي حول التدريبات العسكرية

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الوزير "سونغ يونغ مو" أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" أمس الخميس، حيث ناقش معه القضايا المتعلقة بوقف التدربيات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما في ذلك تدريبات "أولتشي حارس الحرية" المقرر لها شهر أغسطس القادم.

وخلال الاتصال الهاتفي، نقل الوزير الكوري تصريحات الرئيس "مون جيه إين" التي تفيد بأن الحكومة الكورية الجنوبية ستدرس بجدية مسألة وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، إذا اتخذت كوريا الشمالية إجراءات فعلية لنزع أسلحتها النووية، وإذا تواصل الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.

[Photo : KBS News]