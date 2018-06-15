الرئيس مون جيه إين يؤكد على ضرورة إحداث تغيير في العقوبات على بيونغ يانغ

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن حكومته ستدرس بجدية القضايا المتعلقة بوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

جاء تصريح الرئيس "مون" هذا في اجتماع عقده أول من أمس مع جميع أعضاء مجلس الأمن القومي حيث أكد على ضرورة إحداث تغيير في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بشرط أن تتلزم بيونغ يانغ بتعهداتها بنزع السلاح النووي، وأن تستمر في إجراء حوارات جادة مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبهذا الخصوص، قالت وزارة الدفاع الكورية إنها تناقش حاليا مع الجانب الأمريكي إمكانية وقف تدريبات "أولتشي حارس الحرية" المقرر لها في شهر أغسطس القادم.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الحكومة الأمريكية ستعلن عن موقفها الرسمي بهذا الشأن قريبا.

وفي حالة استمرار إجراء المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول تفاصيل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية حتى العام القادم، فمن المتوقع أن يتم وقف التدريبات العسكرية المشتركة الثلاث بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، وهي: "الحل الأساسي" و"فرخ النسر" وأولتشي حارس الحرية".

[Photo : KBS News]