نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تقترب من 80%

أكتب :

2018-06-15 11:34:02

تحديث :

2018-06-15 16:55:19

نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تقترب من 80%

شهدت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا لتقترب من 80%.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" أمس الخميس على 1007 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 79%، بارتفاع 4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، بينما انخفضت نسبة التأييد الشعبي للمعارضة بـ3% لتصل إلى 12%.
ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى السياسات الأمنية والدبلوماسية التي انتهجتها حكومته.
وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 56%، بارتفاع قدره 3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 14%، وحزب العدل 8%، وحزب المستقبل 5%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.
ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.

[Photo : YONHAP News]

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