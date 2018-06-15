استقالة قيادة الحزب المعارض الرئيسي بعد خسارة الحزب في الانتخابات

تعرضت الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية لتغييرات سريعة بعد أن حقق الحزب الديمقراطي الحاكم انتصارا كبيرا في الانتخابات المحلية والبرلمانية التكميلية التي جرت أول من أمس الأربعاء، وخسارة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

وفي هذا السياق، قدم رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو" استقالته أمس الخميس بعد 11 شهرا من تنصيبه.

كما قدم القادة الآخرون في الحزب المعارض استقالتهم، وسوف يحل محل رئيس الحزب "كيم سونغ تيه" زعيم التكتل البرلماني.

وسيعقد الحزب المعارض اجتماعا اليوم الجمعة لجميع نوابه البرلمانيين لمناقشة سبل إعادة ترميم الحزب الذي يتعرض لمشاكل نتيجة لخسارته الكبيرة في الانتخابات المحلية.

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