جلسة استماع للحاكم السابق بشأن تهم الاعتداء الجنسي

أكتب :

2018-06-16 14:36:02

تحديث :

2018-06-16 15:00:39

جلسة استماع للحاكم السابق بشأن تهم الاعتداء الجنسي

عقدت محكمة سيول الغربية أمس الجمعة أول جلسة استماع لما قبل المحاكمة، في قضية الاعتداء الجنسي، ضد حاكم مقاطعة تشونغ تشيانغ الجنوبية السابق آن هي جونغ.  
وقد تغيَّب آن عن الجلسة، ولم يُطلب منه الحضور. 
وخلال الجلسة، أكد الادعاء أن الادعاءات ضد الحاكم السابق تمثل جريمة جنسية كاملة، تسبب فيها اختلال توازن السلطة بين المتهم والضحية. 
وقد نفى دفاع آن المزاعم بأن موكلهم ارتكب عنفًا جنسيًّا ضد سكرتيرته السابقة، وبدلًا من ذلك وصفوا العلاقة بينهما بأنها كانت مدفوعة بالود المتبادل. 
وتخطط المحكمة لعقد جلسة أخرى قبل المحاكمة، يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل بدء المحاكمة في أوائل الشهر القادم. 
يشار إلى آن قد وجه إليه الاتهام بالاعتداء الجنسي على سكرتيرته السابقة دون احتجاز في وقت سابق من هذا العام، وإجبارها على ممارسة الجنس معه في الفترة ما بين العام الماضي وفبراير من هذا العام. 

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