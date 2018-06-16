الرئيس مون: يجب منح الشرطة المزيد من الاستقلالية في التحقيقات

أكتب :

2018-06-16 14:58:14

تحديث :

2018-06-16 15:00:20

الرئيس مون: يجب منح الشرطة المزيد من الاستقلالية في التحقيقات

قال الرئيس "مون جيه إين" إن الشرطة يجب أن تحصل على المزيد من الاستقلالية في التحقيقات، بينما تحتاج النيابة إلى التركيز على الأدوار الخلفية والتكميلية، في الإشراف على تحقيقات الشرطة.  
وقال المتحدث الرئاسي "كيم إيوي كيوم" في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إن مون أدلى بهذه التصريحات خلال محادثاته مع المدعي العام "مون مو إيل" في مكتب الرئاسة. وكان الرئيس والمدعي العام يناقشان كيفية ضبط الأدوار والصلاحيات التي تحتفظ بها وكالات إنفاذ القانون في البلاد. 
وقال كيم إن المدعي العام أعرب بصراحة عن مخاوفه بشأن التغييرات المحتملة في العلاقات الحالية بين الشرطة والنيابة، بينما استمع مون إليه باهتمام. 
وقد حضر الاجتماع المستشار الرئاسي للشؤون المدنية تشو كوك، وتحدث المدعي العام أيضًا خلال الاجتماع عن المزاج الحالي داخل النيابة فيما يتعلق بهذا الشأن. 
وقد مدد الرئيس مون المناقشات إلى اجتماع غداء ضم العديد من كبار المسؤولين، مثل المفوض العام للشرطة الوطنية "لي تشول سونغ"، ووزير العدل "بارك سانغ كي".

[Photo : KBS News]

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