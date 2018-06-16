ترامب: تعليق التدريبات المشتركة مع سيول كان عرضي

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه عرض تعليق التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، مشيرا إلى أنه ليس من الجيد إجراء التدريبات أثناء التفاوض بحسن نية مع كوريا الشمالية.

وفي مقابلة مع "فوكس أند فريندز" خارج البيت الأبيض يوم الجمعة، قال أيضًا إنه يقتصد الكثير من الأموال من خلال وقف التدريبات.

وأوضح أنه وقع اتفاقية مع كوريا الشمالية وأهم من ذلك أنه أقام علاقة مع الرئيس "كيم جونغ أون"، مضيفا أنه أعطى كيم رقم هاتف مباشر للوصول إليه.

ولمح ترامب إلى أنه قد يتصل بكيم يوم الأحد، ومع ذلك، فإنه لم يتم بعد النظر فيما إذا كان سيتم تركيب خط ساخن مباشر بين الزعيمين في أعقاب قمة سنغافورة.

وفيما يتعلق بنتائج القمة، قال ترامب إن مشكلة كوريا الشمالية النووية قد تم حلها إلى حد كبير ودافع عن قرار عدم الضغط على كيم بشأن قضية حقوق الإنسان في بيونغ يانغ، قائلاً إنه فعل ذلك لأن منع نشوب حرب نووية أمر أكثر إلحاحًا.

[Photo : KBS News]