الرئاسة ترحب بخطة ترامب الاتصال بكيم جونغ أون

أشار المكتب الرئاسي في سيول إلى أهمية اقتراح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اجراء مكالمة هاتفية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يوم الأحد.

في مقابلة هاتفية مع كي بي اس يوم السبت، قال مسؤول كبير في الرئاسة إنه من المفيد إنشاء قناة اتصال بين الزعيمين.

وقال المسؤول إنه على الرغم من أن الطرفين اتفقا على نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية والضمانات الأمنية الأمريكية للشمال، فإن الكثير من النقاش سيكون مطلوبًا حول تفاصيل العملية، وحقيقة أن هذا الزوج يمكنه مناقشة القضايا المعلقة بشكل مباشر أمر يظهر التقدم المحقق في العلاقات الثنائية.

يتوقع مكتب الرئاسة في سيئول أنه إذا تحدث الزعيمان على الهاتف فسيبحثان بشكل أساسي كيفية تنفيذ البيان المشترك الذي تم اعتماده خلال قمتهما في سنغافورة يوم الثلاثاء.

[Photo : KBS News]