المكتب الرئاسي يدعو إلى تقييم طويل المدى لمبادرات التوظيف

قلل مكتب الرئاسة من المخاوف بشأن تدني أرقام فرص العمل، قائلا إنه ينبغي تقييم سياسات خلق فرص العمل على المدى الطويل.

وقال "لي هو سونغ"، وهو أحد مساعدي الرئيس "مون جيه إين" في التعامل مع مبادرات التوظيف، إن بعض العوامل المؤقتة قد تؤثر على نمو عدد فرص العمل، مضيفًا أنه ما زال هناك بعض التقدم في جهود خلق فرص العمل من منظور طويل المدى. وأضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ خطوات ثابتة لتحسين جودة الوظائف.

وقد ذكرت هيئة الإحصاءات الكورية أن 27 مليون و64 ألف شخص تم توظيفهم في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 72 ألف فقط عن العام الماضي، وهو أدنى معدل نمو سنوي منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر.

وقد عزا لي جزئيًّا تلك الأرقام إلى انخفاض عدد السكان في سن العمل، حيث تقلص العدد بنحو 70 إلى 80 ألفًا مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن التراجع في قطاعي صناعة السفن والسيارات.