الحكومة تعمل على إنهاء عسكرة المنطقة منزوعة السلاح

أكتب :

2018-06-16 15:04:34

تحديث :

2018-06-16 15:04:34

الحكومة تعمل على إنهاء عسكرة المنطقة منزوعة السلاح

قررت لجنة تنفيذ إعلان قمة الكوريتين الموقع في 27 أبريل الماضي الدفع باتجاه نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة بانمونجوم.
وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم اوي كيوم" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الجلسة العامة للجنة التي يرأسها كبير موظفي الرئاسة "إم جونغ سوك" اتخذت القرار في وقت سابق من اليوم.
وأوضح كيم أن كوريا الشمالية اقترحت خلال محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين الكوريتين يوم الخميس فكرة نزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة كمشروع رائد نحو إحلال السلام في المنطقة منزوعة السلاح.
وأضاف المتحدث أن الحكومة ستتشاور مع قيادة الأمم المتحدة، التي تملك حاليا السيطرة التشغيلية على المنطقة، بشأن تدابير محددة تجاه تحقيق هذا الهدف.

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