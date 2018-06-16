المعارضة تتخبط بعد هزيمة كاسحة في الانتخابات

أكتب :

2018-06-16 15:05:05

تحديث :

2018-06-16 15:05:05

المعارضة تتخبط بعد هزيمة كاسحة في الانتخابات

لاتزال المعارضة في حالة صدمة بعد هزيمتها الساحقة في الانتخابات المحلية يوم الاربعاء.
بعد استقالة "هونغ كونغ-بيو" من رئاسة حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي متحملا المسؤولية عن الهزيمة، عقد الحزب اجتماعا لجميع الأعضاء يوم الجمعة.
عقب ما يقرب من أربع ساعات من المحادثات، اعتذر نائبو الحزب للشعب الكوري على الخسارة ورفعوا لافتة كتب عليها "هذا خطأنا".
ووصف رئيس الحزب المؤقت "كيم سونغ-تاي" الانتخابات بأنها "إقالة" للحزب داعيا إلى ضرورة حل الحزب وبدء كل شيء من جديد.
ومع ذلك تنقسم الآراء بين الأعضاء بين معارض ومؤيد لعقد مؤتمر حزبي مبكر لانتخاب قيادة جديدة.
أما حزب بارن المعارض هو الآخر، فقد استقال الرئيسان بالشراكة "سو سونغ مين" و "بارك جو سون"، وسيتولى زعيم الكتلة النيابية للحزب في البرلمان "كيم دونغ تشول" منصب رئيس لجنة الطوارئ للإشراف على الأمور التي تسبق انتخاب قيادة جديدة.
وأوضح حزب الوسط أنه سيستمر بدون اللجوء إلى حل الحزب، ويخطط لعقد مؤتمر وطني في أغسطس.

[Photo : KBS News]

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