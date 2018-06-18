الرئيس الكوري مون جيه إين يزور روسيا هذا الأسبوع

من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة إلى روسيا بدءا من يوم الخميس الحادي والعشرين من يونيو ولمدة ثلاثة أيام.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس كوري جنوبي لروسيا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" في عام 1999.

وفي أثناء الزيارة سيعقد الرئيس "مون جيه إين" ثالث محادثات قمة مع الرئيسي الروسي "فلاديمير بوتين" منذ تنصيبه.

ومن المتوقع أن يطلب الرئيس "مون" من نظيره "بوتين" تقديم الدعم لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، والقضاء على نظام الحرب الباردة من خلال إنشاء نظام للسلام.

ويشار إلى أن روسيا والصين لا يزال لديهما نفوذ على كوريا الشمالية بشأن حل القضية النووية على اعتبار أنهما دولتان عضوان في المحادثات النووية السداسية، وسيكون دعم الرئيس الروسي "بوتين" مهما لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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