كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية قرب جزر دوكدو

أكتب :

2018-06-18 11:51:26

تحديث :

2018-06-18 13:45:12

كوريا الجنوبية تجري تدريبات عسكرية قرب جزر دوكدو

قال سلاح البحرية الكوري أنه سيبدأ  اليوم الاثنين تدريباته العسكرية بالقرب من جزر "دوكدو" المتنازع عليها مع اليابان.
وتشارك في هذه التدريبات التي تستمر يومين، المدمرة "يانغ مان تسون" التي يصل وزنها إلى 3200 طن، و5 سفن حربية أخرى، وطائرات دورية بحرية من طراز "بي-3 سي أوريون"، ومقاتلات من طراز "إف-15 كيه"، بالإضافة إلى الطائرات العمودية من طراز "يو إيتش -60 بلاك هوك".
الجدير بالذكر أن الجيش الكوري الجنوبي ظل يجري تدريبات بحرية منتظمة مرتين سنويا من أجل الدفاع عن جزر "دوكدو" الواقعة في البحر الشرقي والتي تدعى اليابان أنها تابعة لأراضيها وتطلق عليها اسم جزر "تاكيشيما".
وتستهدف هذه التدريبات تعزيز قدرات الجيش الكوري الجنوبي على التصدي للغزوات الخارجية.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن وزارة الخارجية اليابانية قدمت احتجاجا لنظيرتها الكورية على إجراء تلك التدريبات.
وأضافت أن الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول "كويتشي ميزيشيما" قدم احتجاجا مماثلا لمدير قسم شؤون شمال شرق آسيا بوزارة الخارجية الكورية، مطالبا بوقف التدريبات.

[Photo : KBS News]

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