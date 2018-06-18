وزيرة الخارجية الكورية تجري مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي Video

أكتب :

2018-06-18 13:02:24

تحديث :

2018-06-18 17:24:35

قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنها أجرت اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو"، وذلك بعد أربعة أيام من اللقاء الذي جرى بينهما في سيول.
وأضافت الوزيرة "كانغ" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بمناسبة الذكرى الأولى على تنصيبها أنها تبادلت مع "بومبيو" الآراء حول إجراءات المتابعة لمحادثات القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقدم الوزير الأمريكي "بومبيو" شرحا لنظيرته الكورية حول الإجراءات التحضيرية الأمريكية للمفاوضات القادمة مع كوريا الشمالية، بينما قدمت الوزيرة الكورية "كانغ" شرحا لنظيرها الأمريكي عن التطورات التي تحدث في العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك نتائج المباحثات العسكرية الأخيرة رفيعة المستوى.
وجدد الوزيران عزم البلدين الالتزام بما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في أعقاب محادثات القمة بين الكوريتين، والبيان المشترك الصادر في ختام محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقالت الوزيرة الكورية "كانغ" إن "بومبيو" أعرب عن  رغبة الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات إضافية مع كوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام فيها.
وأضافت أنها تخطط لعقد لقاء مع نظيرها الكوري الشمالي "لي يونغ هو" على هامش منتدى "آسيان" في سنغافوره مطلع شهر أغسطس القادم.
ومن المتوقع أن يتم عقد مباحثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في غضون هذا الأسبوع لبحث القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

[Photo : YONHAP News]

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