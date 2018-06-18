حزب المعارضة الرئيسي يعلن عن تفكيك مقره المركزي

عقد "كيم سونغ تيه" رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بالوكالة مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين أعلن فيه عن تفكيك المقر المركزي للحزب، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الحزب المعارض بعد تلقيه هزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وأضاف أنه سيقود بنفسه عمليات تصفية مقر الحزب وتفكيكه من أجل بناء أسس واقعية جديدة للحزب من خلال التخلى عن الصيغة المحافظة المتطرفة، والصيغة المحافظة المبنية على عقلية الحرب الباردة.

وقال إن جميع قادة الحزب، بمن فيهم الأمين العام والمتحدث باسم الحزب، سيستقيلون من مناصبهم، وأنه سيتم تشكيل لجنة طوارئ خاصة بالإصلاح وفريق عمل للقضاء على العادات القديمة السيئة بحيث يتم من خلالهما إصلاح حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الطوارئ في حزب المستقبل المعارض الصغير "كيم دونغ تشول" إن الحزب لن يتخلى عن مسيرته الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات البراغماتية الوسطية، مشيرا إلى أن أعضاء حزبه لن يعودوا إلى حزب كوريا الحرة أو لحزب السلام الديمقراطي المعارضيْن.

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