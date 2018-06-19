الرئيس الأمريكي وافق على معاهدة للسلام بدلا من اتفاقية الهدنة

أكتب :

2018-06-19 09:32:49

تحديث :

2018-06-19 09:32:49

الرئيس الأمريكي وافق على معاهدة للسلام بدلا من اتفاقية الهدنة

تبين أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد وافق على تغيير اتفاقية الهدنة التي وُقّعت في عام 1953 وأوقفت الحرب الكورية، وذلك مقابل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الاثنين، وتحدث فيها عن القمة التي عقدت مؤخرا في سنغافوره بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وأضاف "بومبيو" في خطاب ألقاه في نادي "ديترويت" الاقتصادي في ولاية "ميتشيغان"، أن كيم أكد على التزامه بنزع السلاح النووي بالكامل، وأوضح "بومبيو" أنه في مقابل ذلك، تعهد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة سوف تغير اتفاقية الهدنة لتصبح اتفقية للسلام، كما ستقدم الضمانات الأمنية التي يحتاجها الزعيم الكوري الشمالي.
لكن بومبيو لم يوضح التعديلات التي سوف تجري على اتفاقية الهدنة.
ومن ناحية أخرى، نقلت تقارير إعلامية عن بومبيو قوله إنه من المرجح أن يتم بحث العديد من التفاصيل بعد القمة بين ترامب كيم، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بومبيو سافر إلى بيونغ يانغ مرتين في الفترة التي سبقت القمة.

[Photo : YONHAP News]

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