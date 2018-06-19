قررت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعليق مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة "أولتشي حارس الحرية" التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أغسطس القادم، وذلك على خلفية الجهود الحالية التي تستهدف نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وأعلنت وزارتا الدفاع في سيول وواشنطن اليوم الثلاثاء أن الجانبين قررا تعليق "جميع الخطط" ذات الصلة بمناورات "أولتشي" التي تجري عبر برامج محاكاة بواسطة الكمبيوتر.

وأضاف الجانبان أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن التدريبات المشتركة الأخرى، لكن الجانبين سوف يواصلان التشاور حول المزيد من الإجراءات. كما اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أيضا على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانتا ستعلقان المناورات العسكرية المشتركة الكبرى "الحل الأساسي" و"فرخ النسر"، بعد مراقبة كيفية تنفيذ كوريا الشمالية لإجراءات نزع سلاحها النووي.

ويأتي قرار تعليق مناورات "أولتشي حارس الحرية" بعد أن كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطة لإنهاء "المناورات الحربية" مع سيول بعد لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأسبوع الماضي.



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