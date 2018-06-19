كوريا الجنوبية تناقش مع روسيا تنفيذ مشروعات مشتركة مع كوريا الشمالية

أكتب :

2018-06-19 09:49:48

تحديث :

2018-06-19 17:02:20

كوريا الجنوبية تناقش مع روسيا تنفيذ مشروعات مشتركة مع كوريا الشمالية

من المقرر أن يناقش الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سبل تنفيذ مشروعات اقتصادية مشتركة مع كوريا الشمالية.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن نائب وزير الخارجية الروسي "أيغجور مورغولوف" قد صرح للصحفيين أمس الإثنين بأن موسكو تخطط لمناقشة هذا الموضوع مع سيول عندما يجتمع الرئيسان "مون" و"بوتين" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وفي سياق الجهود الحالية الهادفة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وإمكانية تحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، من المتوقع أن يناقش رئيسا البلديْن أيضا مسألة استئناف المشروعات المشتركة لربط خطوط السكك الحديدية وخطوط أنابيب الغاز وشبكة الكهرباء بين الكوريتين وروسيا.
ويذكر أنه من المقرر أن يقوم الرئيس "مون جيه إين" بزيارة إلى روسيا تستمر أربعة أيام بدءا من بعد غد الخميس، وسيجري خلالها محادثات قمة مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين".


[Photo : KBS News]

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