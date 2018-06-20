رئيس الوزراء يأمر بدراسة طلب تأجيل تخفيض ساعات العمل الأسبوعية

أمر رئيس الوزراء "لي ناك يون" أعضاء حكومته بدراسة مطالب الشركات بأن يتم وضع فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل تطبيق نظام العمل الجديد الذي يحدد أقصى عدد لساعات العمل الأسبوعية بـ52 ساعة.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الحكومة مع المكتب الرئاسي والحزب الديمقراطى الحاكم، اليوم الأربعاء في مقر البرلمان، حيث قال "لي" إنه توجد حاجة لدراسة هذه المطالبات من قبل اتحاد أصحاب الأعمال بأن تمنح الحكومة فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل تطبيق النظام الجديد.

ويذكر أن القانون المعدل في هذا الشأن ينص على أن تقوم الشركات التي يعمل فيها 300 موظف أو أكثر، بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية بـ52 ساعة، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 68 ساعة، وذلك بدءا من الأول من شهر يوليو القادم، في إجراء يستهدف تشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل.

كما شدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى تعزيز دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمسنين والأعمال التجارية الصغيرة، وتعهد بتقديم المزيد من الدعم الحكومي لهذه الفئات من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والحزب الحاكم والمكتب الرئاسي.



[Photo : KBS News]