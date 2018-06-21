القوات الكورية الجنوبية تؤجل تدريبات منفردة

قرر الجيش الكوري الجنوبي تأجيل تدريباته العسكرية المنفردة بعنوان "تدريبات تيه كوك"، والتي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع القادم، وذلك بهدف تفعيل الحوار بين الكوريتين من جهة، والحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وصرح مصدر مسؤول في القوات المسلحة الكورية الجنوبية بأنه تم اتخاذ قرار بتأجيل التدريبات التي كان من المقرر أن تبدأ يوم 26 من هذا الشهر وتستمر 4 أيام، موضحا أن الجيش يدرس حاليا إجراءها في أنسب وقت وبأفضل طريقة.

تجدر الإشارة إلى أن تدريبات "تيه كوك" تعتبر من المناورات المنتظمة التي تنفذها هيئة الأركان المشتركة بمشاركة عدد من الوحدات العسكرية استعدادا لحالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير القدرات على تنفيذ العمليات العسكرية، وقد ظل الجيش الكوري ينفذها سنويا منذ عام 1995.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وقف التدريبات، بعد ظلت تُجرى في شهر مايو أو يونيو سنويا.





[Photo : KBS News]