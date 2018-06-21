سيول تصف القمة الكورية الشمالية الصينية بأنها خطوة نحو نزع الأسلحة النووية

اعتبرت الرئاسة الكورية الجنوبية نتائج مباحثات القمة الثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" أنها تمثل خطوة أخرى نحو نزع الأسلحة النووية.

جاء ذلك في بيان مختصر أصدره "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة الكورية اليوم، حيث أعرب عن تطلع سيول إلى قيام بكين بدور إيجابي في إكمال عملية نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية على نحو آمن.

وفيما يتعلق بدور الصين، قال كيم إن هذا يعني أن الصين باعتبارها طرفا رئيسيا في قضايا شبه الجزيرة الكورية، ستلعب دورا مهما في عملية نزع الأسلحة النووية.

كما أشار إلى أنه ليس لدى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" خطة لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، مؤكدا على أن كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين والصينيين يتواصلون فيما بينهم بشكل وثيق على نحو دائم.

[Photo : YONHAP News]