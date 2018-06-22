يبدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" زيارة إلى روسيا اليوم حيث يعقد مباحثات مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، كما سيقوم بتشجيع المنتخب الكوري الذي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم هناك.

وقد غادر مون مطار سيول صباح اليوم متوجها إلى روسيا في زيارة تستمر 4 أيام، يبدأها اليوم بإلقاء كلمة أمام مجلس النواب الروسي، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يقوم بذلك، ثم يلتقي برئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف".

وبعد ظهر الغد الجمعة، سيعقد مون قمة مع نظيره "بوتين" ثم يحضر معه مأدبة عشاء.

وبعد ذلك سينتقل الرئيس مون إلى منطقة "روستوف نا دونو" حيث يشجع بنفسه المنتخب الكوري في المبارة التي ستقام هناك بين المنتخبين الكوري والمكسيكي.

وكان مون قد قال في لقاء مع الصحافة الروسية إنه إذا تم بناء نظام السلام بين الكوريتين، فمن الضروري أن يتطور إلى نظام للتعاون الأمني متعدد الأطراف في كل منطقة شمال شرق آسيا على المديين المتوسط والبعيد، وتعهد بتكثيف التعاون الوثيق في هذا الصدد مع روسيا.

كما أكد على أهمية التعاون الثلاثي بين الكوريتين ورسيا في المجال الاقتصادي، موضحا أنه يمكن الآن بدء مناقشة سبل التعاون الحقيقية في مجالات السكك الحديدية والغاز والكهرباء.

وفيما يتعلق بإجراءات متابعة القمة الكورية الشمالية الأمريكية، طالب الرئيس الكوري كوريا الشمالية بطرح سبل لنزع الأسلحة النووية بمزيد من التفاصيل من جهة، وطالب الولايات المتحدة بطرح إجراءات شاملة معادلة لها بسرعة من جهة أخرى.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس كوري إلى روسيا منذ 19 عاما، بعد زيارة الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" في عام 1999.









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