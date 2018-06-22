القوات الأمريكية تغادر منطقة يونغ سان بعد بقائها هناك 73 عاما

أكتب :

2018-06-21 10:47:27

تحديث :

2018-06-21 12:39:06

القوات الأمريكية تغادر منطقة يونغ سان بعد بقائها هناك 73 عاما

بعد مرور 73 عاما على بدء نشر القوات الأمريكية في كوريا منذ الاستقلال الكوري من الاستعمار الياباني، ستغادر القوات الأمريكية قريبا منطقة يونغ سان، التي تقع في وسط العاصمة سيول.
وصرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم بأن القوات الأمريكية ستقيم مراسم افتتاح مقرها الجديد في قاعدة "هامفريس" في مدينة بيونغ تيك يوم 29 من هذا الشهر. 
وبهذا ينتهي وجود القوات الأمريكية في منطقة يونغ سان الذي استمر 73 عاما، وكان يستهدف في البداية نزع الأسلحة من القوات اليابانية في شبه الجزيرة الكورية.
ويذكر أن الوحدة العسكرية رقم 8 من القوات البرية الأمريكية الموجودة في كوريا قد انتقلت بالفعل إلى بيونغ تيك في شهر يوليو من العام الماضي.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>