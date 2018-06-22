القوات الأمريكية تغادر منطقة يونغ سان بعد بقائها هناك 73 عاما

بعد مرور 73 عاما على بدء نشر القوات الأمريكية في كوريا منذ الاستقلال الكوري من الاستعمار الياباني، ستغادر القوات الأمريكية قريبا منطقة يونغ سان، التي تقع في وسط العاصمة سيول.

وصرحت وزارة الدفاع الكورية اليوم بأن القوات الأمريكية ستقيم مراسم افتتاح مقرها الجديد في قاعدة "هامفريس" في مدينة بيونغ تيك يوم 29 من هذا الشهر.

وبهذا ينتهي وجود القوات الأمريكية في منطقة يونغ سان الذي استمر 73 عاما، وكان يستهدف في البداية نزع الأسلحة من القوات اليابانية في شبه الجزيرة الكورية.

ويذكر أن الوحدة العسكرية رقم 8 من القوات البرية الأمريكية الموجودة في كوريا قد انتقلت بالفعل إلى بيونغ تيك في شهر يوليو من العام الماضي.





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