بولتون يحث كوريا الشمالية على اتخاذ أولى خطوات نزع سلاحها النووي

أكتب :

2018-06-21 16:31:00

تحديث :

2018-06-21 16:31:00

بولتون يحث كوريا الشمالية على اتخاذ أولى خطوات نزع سلاحها النووي

حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون كوريا الشمالية على اتخاذ الخطوة الأولى لتفكيك برنامج أسلحتها النووية، قائلًا إن الولايات المتحدة لا تريد إجراء محادثات مطولة.
وقال بولتون لشبكة فوكس نيوز أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ترغب في تحرك سريع، وإذا كانت كوريا الشمالية جادة فعليها أن تتحرك بسرعة أيضًا.
وأضاف أن كوريا الشمالية تواجه "اختيارًا حاسمًا ودراميًّا" بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، لكن الولايات المتحدة ستكتشف ذلك قريبًا، لأن التواصل الدبلوماسي مستمر بسرعة كبيرة.
وقال المستشار الأمني الأمريكي أيضًا إن جميع العقوبات ستظل سارية إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات "محددة وملموسة".

[Photo : YONHAP News]

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