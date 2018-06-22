منح الشرطة سلطة إغلاق القضايا

من المقرر أن يكون لدى الشرطة الآن سلطة إجراء تحقيقات أولية وإغلاق القضايا، في حين ستفقد النيابة بعض سلطاتها الإشرافية.

وأعلنت الحكومة عن تفاصيل تعديل الأدوار والصلاحيات اليوم الخميس، في محاولة لتعديل الهيكل الرأسي الحالي بين وكالتي إنفاذ القانون، إلى هيكل من التعاون المشترك.

وكان هذا التعديل أحد التعهدات الرئيسية للرئيس مون جيه إين في حملاته الانتخابية.

وإلى جانب سلطة توجيه الاتهام، سيكون للنيابة الحق في إجراء تحقيقات مباشرة في بعض القضايا الخاصة، والحق في التحقيق بعد تسليم القضية، والحق في طلب تحقيقات تكميلية بعد تحقيقات الشرطة.

[Photo : YONHAP News]