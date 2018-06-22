المخابرات تحذر من عمليات احتيال باستخدام نقود كورية شمالية ملغاة

تزايدت جرائم النصب باستخدام النقود الكورية الشمالية الملغاة في الصين وجنوب شرق آسيا، وذلك على خلفية حالة التوافق الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقًا لجهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، فإن عصابات الجريمة الدولية في أجزاء من جنوب شرق آسيا تحاول بيع نقود ورقية كورية شمالية قديمة على أساس أن قيمتها سترتفع بمجرد نزع السلاح النووي وتطور الاقتصاد الكوري الشمالي.

وقامت هذه العصابات ببيع نقود قديمة بأرخص من قيمتها بنحو 30% إلى 40%.

وقد تم إصدار هذه العملات قبل إصلاح كوريا الشمالية لعملتها في عام 2009، ولم تعد قيد الاستخدام.

وقالت وكالة المخابرات إنه تم القبض على إحدى العصابات في أثناء محاولتها بيع ما قيمته 5 ملايين وون من العملات القديمة في تايلاند الشهر الماضي، وفي الآونة الأخيرة تلقى رجل أعمال كوري جنوبي عرضًا لشراء تلك العملات، بقيمة 200 مليون وون كوري جنوبي.

وحذرت المخابرات من أن تلك العصابات ربما تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين.

كما تخطط وكالة المخابرات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، لإرسال تحذيرات للمواطنين على مواقع الانترنت الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الكورية.

[Photo : KBS News]