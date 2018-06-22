الرئيس يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق 3 أيام

وصل الرئيس مون جيه إين إلى موسكو، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بهدف مناقشة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والتعاون الاقتصادي الثنائي، من بين قضايا أخرى.

وتعد هذه أول زيارة دولة لروسيا يقوم بها رئيس كوري خلال 19 عامًا، منذ زيارة الرئيس كيم ديه جونغ في عام 1999.

وسوف يفتتح الرئيس الكوري الجنوبي زيارته بخطاب سيلقيه في مجلس النواب الروسي، وهو أول خطاب لرئيس كوري جنوبي. ثم سيجتمع مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.

وفي اليوم الثاني، سيعقد مون اجتماعه الثالث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وقد اجتما قبل ذلم على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الأخير، وخلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في يوليو من العام الماضي.

ثم سيسافر يوم السبت إلى مدينة روستوف في الجنوب الغربي، لمشاهدة مباراة كوريا الجنوبية أمام المكسيك.

وخلال الزيارة، من المقرر أن يناقش مون التعاون مع روسيا لبناء نظام سلام في شبه الجزيرة الكورية، من خلال نزع السلاح النووي.

ومن المتوقع أن يركز مون على أن إعلان بان مون جوم، الذي صدر بعد قمة أبريل بين الكوريتين، والبيان المشترك الذي صدر بعد قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؛ يجب تنفيذهما، ودعوة موسكو ليكون لها دور في هذه العملية.

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