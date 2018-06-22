توقعات بإعادة رفات الجنود الأمريكيين في غضون الأسبوع القادم

من المتوقع أن يتم إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية إلى الولايات المتحدة في غضون الأسبوع القادم.

وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة والجيش إن عدد رفات الجنود الأمريكيين التي سيتم إعادتها يتجاوز 200 الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا بشأن إقرار الكيفية التي سيتم من خلالها إعادة الرفات، حيث إنه من الصعب إعادتها خلال أسبوع.

وأضافت المصادر أن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية سيتخذون الإجراءات التحضيرية في كوريا الشمالية لإعادة رفات الجنود الأمريكيين.

ومن المتوقع أن يتم شحن الرفات من كوريا الشمالية إلى قيادة محاسبة أسرى الحرب المفقودين التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في جزيرة هاواي عن طريق القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة في منطقة "أوسان" الكورية الجنوبية ليتم فحصها من قبل السلطات المختصة.

وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن قرابة 5300 من رفات الجنود الأمريكيين لا تزال مدفونة في كوريا الشمالية.

[Photo : KBS News]