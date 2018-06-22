الرئيس الكوري مون جيه إين يعقد محادثات قمة مع نظيره الروسي بوتين

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين"، الذي يقوم حاليا بزيارة لروسيا، محادثات قمة مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يتم في قمة اليوم، وهي الثالثة بين الرئيسين، تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون المشترك لتعزيز التعاون بين سيول وموسكو وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي.

وكان الرئيس الكوري "مون" قد وصل إلى موسكو أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، وهي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس كوري لروسيا منذ 19 عاما.

وفور وصوله إلى موسكو، ألقى الرئيس "مون" كلمة أمام مجلس النواب الروسي قال فيها إن كلا من الكوريتين والولايات المتحدة تتقدم نحو عهد السلام والتعاون تاركة وراءها وقت الظلام الذي يتمثل في الحرب والمواجهة.

وأكد أن إنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية سيؤدي إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الكوريتين والتعاون الثلاثي بين الكوريتين وروسيا.

وعرض الرئيس "مون" رؤية تتعاون من خلالها كوريا الجنوبية التي تتميز في صناعات المعلومات والاتصالات، وروسيا التي تمتلك قدرة عالية في العلوم والتكنولوجيا الأساسية، ليقود البلدان معا الثورة الصناعية الرابعة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلقى فيها رئيس كوري جنوبي كلمة أمام مجلس النواب الروسي.

وفي وقت لاحق ، التقى الرئيس "مون" مع رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" حيث أكد على ضرورة إجراء دراسة مشتركة بين سيول وموسكو استعدادا لتنفيذ التعاون الثلاثي بين الكوريتين وروسيا بعد رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

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