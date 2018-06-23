كوريا الجنوبية وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون بينهما

كوريا الجنوبية وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون بينهما

اتفق الرئيس مون جيه إين، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على تعزيز الاتصالات الثنائية والتعاون بينهما، من أجل تحقيق السلام والازدهار المشترك، لشبه الجزيرة الكورية وأوراسيا.

وأصدر الزعيمان اليوم الجمعة بيانًا صحفيًّا مشتركًا، عقب محادثتهما في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال مون إنه من أجل الإعداد لمشروعات التعاون الثلاثية بين الكوريتين وروسيا، فقد وافقت سيول وموسكو على البحث عن المشروعات المشتركة أولًا، بدءًا من الدراسات المشتركة حول ربط شبكات السكك الحديدية والغاز والكهرباء بين الأمتين.

وقال الرئيس أيضًا إن الجانبين سيسعيان إلى التعاون الوثيق، لتحقيق رؤية السلام والازدهار المشترك، للدول الأوروآسيوية ومنطقة الشرق الأقصى.

وكجزء من التعاون، اتفقت الدولتان على العمل معًا لخلق محرك نمو مستقبلي، من خلال التعاون التكنولوجي.

وقال مون إن الجانبين أكدا أيضًا على أهمية التعاون في بناء "تسعة جسور" بين كوريا الجنوبية وروسيا، بما في ذلك الغاز الطبيعي والسكك الحديدية والموانئ والكهرباء وطرق الشحن القطبية الشمالية وبناء السفن والزراعة ومصايد الأسماك.

وأضاف أن الجانبين سيوسعان التعاون في الخدمات الصحية والطبية، لتعزيز صحة الناس ورفاهيتهم.

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