وفاة رئيس الوزراء السابق كيم جونغ بيل عن عمر يناهز 92 عاما

توفي رئيس الوزراء السابق "كيم جونغ بيل" صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 92 عاما.

قال مسؤول في مستشفى جامعة سونشون هايانغ في وسط سيول إن كيم توفي بعد وصوله إلى غرفة الطوارئ في الساعة 8:38 صباحا.

نقل الجثمان إلى مركز أسان الطبي حيث سيتم استقبال المعزين.

ولد كيم عام 1926 في بويو بمقاطعة تشونغ تشونغ الجنوبية، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الكورية ولعب دوراً رئيسياً في انقلاب 1961 العسكري الذي عمل في ظله كأول رئيس لوكالة الاستخبارات المركزية الكورية.

خدم كيم كنائب في تسعة برلمانات، ما يجعله حامل الرقم القياسي لأطول عهدة نيابية حتى الآن. كما أسس حزباً سياسياً مقره مقاطعة تشونغ تشونغ وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين تحت رئاسة الرئيسين السابقين "بارك تشونغ هيه" و "كيم ديه جونغ".

كان كيم واحدا من "الكيمات الثلاثة" المؤثرة في السياسة الكورية الجنوبية جنبا إلى جنب مع الرئيسين الراحلين "كيم يونغ سام" و "كيم ديه جونغ".



