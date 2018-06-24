كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعلقان "تدريبات بحرية" إلى أجل غير مسمى

علقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تدريبات برنامج تبادل القوات البحرية (KMEP) الكوري الذي كان مقررا إجراؤه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القرار اتخذ لدعم تنفيذ نتائج القمة بين الكوريتين من جهة وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من جهة أخرى.

يمثل هذا البرنامج تدريبًا سنويًا يتم في بوهانغ بكوريا الجنوبية أو جزيرة بانغ-نيونغ ويضم المارينز الكوريين الجنوبيين ونظرائهم الأمريكيين من قاعدة أوكيناوا باليابان.

ويأتي القرار الأخير أياما قبل مفاوضات المتابعة التي تلي قمة سنغافورة بين واشنطن وبيونغ يانغ، إذ من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بزيارته الثالثة إلى كوريا الشمالية لمناقشة نزع السلاح النووي.

وقال البنتاغون إن قرارات إضافية تصب في هذا التوجه ستعتمد على ما إذا كانت كوريا الشمالية ستواصل مفاوضات مثمرة وبحسن نية.

وعلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من قبل مناورات "أولتشي حارس الحرية" التي كانت مقررة في أغسطس المقبل.







[Photo : KBS News]