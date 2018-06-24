الحكومة تبدأ إجراءات داخلية لاتفاقية التجارة الحرة مع روسيا

قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها اتفقت مع روسيا على البدء فورا في إجراءات داخلية لإطلاق مفاوضات التجارة الحرة الثنائية في قطاعي الخدمات والاستثمار، مشيرة إلى أنها وقعت إعلانا مشتركا مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لهذا الغرض يوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلق مفاوضات مع روسيا حالما يتم الانتهاء من الإجراءات المحلية التي تشمل جلسة استماع عامة ومناقشات مع الوزارات ذات الصلة وتقريرا إلى البرلمان.

وبدأت كوريا الجنوبية محادثات التجارة الحرة مع روسيا عام 2007 لكن تم تعليقها بعد عامين بناء على طلب من موسكو.

وتتوقع الوزارة أن يساعد اتفاق التجارة الحرة مع روسيا الشركات الكورية الجنوبية على دخول السوق الروسية في مجالات اللوجيستيات والأدوية والسياحة والبناء والمحتويات الثقافية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزارة أنها ستعمل أيضاً على توقيع اتفاقية تجارة أكثر شمولاً مع الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي الذي يشمل تجارة السلع.

وبما أن روسيا عضو قيادي في الاتحاد، فإن سيئول تتوقع أن تساهم محادثات اتفاقية التجارة الحرة أيضًا في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأورو-آسيوي.





[Photo : KBS News]