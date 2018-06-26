إرسال الدفعة الرابعة عشرة من وحدة أخ إلى الإمارات العربية المتحدة

أرسلت كوريا الجنوبية الدفعة الرابعة عشرة من وحدة "أخ" العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة في حفل وداع أقيم اليوم الاثنين في مدينة إنتشون، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين وأعضاء أسر الجنود الكوريين.

وتم خلال الحفل لأول مرة الكشف عن منصة للمحاربين تتكون من 18 نوعا من المعدات القتالية الشخصية الحديثة، من بينها خوذة مضادة للرصاص الذي يصل عياره إلى 9 ملليمترات، وبندقية ذات دقة عالية، وسترة واقية من الرصاص.

وتخطط القوات البرية الكورية لتزويد جنودها بمنصة المحاربين الجديدة اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.