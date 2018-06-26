سيول وواشنطن تقرران تأجيل تدريبات عسكرية إلى أجل غير مسمى

أعلنت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول من أمس السبت عن تأجيل جولتين من التدريبات العسكرية كان من المقرر إجراؤهما قبل منتصف شهر سبتمبر القادم بين قوات مشاة البحرية، إلى أجل غير مسمى.

وجاء هذا الإعلان بعد أربعة أيام من الإعلان عن وقف إجراء التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة "أولتشي حارس الحرية" التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أغسطس القادم.

وكانت قوات مشاة البحرية الكورية والأمريكية قد ظلت تجري تدريبات عسكرية سنوية بينهما منذ عام 1976. وتستهدف هذه التدريبات التي تشارك فيها قوات مشاة البحرية الأمريكية المتمركزة في اليابان، مكافحة استفزازات كوريا الشمالية العسكرية.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر إجراء 19 جولة من التدريبات العسكرية المشتركة بين قوات مشاة البحرية الكورية والأمريكية خلال هذا العام، وقد تم إجراء 11 جولة منها بالفعل.

وأشارت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية إلى احتمال اتخاذ إجراءات إضافية بشأن وقف التدريبات العسكرية المشتركة إذا استمرت كوريا الشمالية في إجراء منافشات مفيدة مع الولايات المتحدة.