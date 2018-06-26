سيول تخطط للتعاون مع بيونغ يانغ في العثور على رفات الجنود الجنوبيين

قال رئيس الوزراء "لي ناك يون" إن كوريا الجنوبية ستتعاون مع كوريا الشمالية في العثور على رفات الجنود الجنوبيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

وأكد "لي" في كلمة ألقاها في احتفال أقيم اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثامنة والستين على نشوب الحرب الكورية أن تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية سيكون أبرز المكافآت للتضحيات التي قدمها قدامى المحاربين الكوريين والأجانب.

وأضاف أنه من المحتمل أن يتم العثور على رفات الجنود الأجانب المشاركين في الحرب الكورية ضمن قوات الأمم المتحدة إذا تمت عملية البحث في المنطقة منزوعة السلاح.

وقال إن الجولتين من محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة التاريخية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد ساهمت في وضع قاعدة أساسية لنزع السلاح النووي وإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

كما أكد أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الأمن الوطني، مشيرا إلى أن الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن تحقيقها دون وجود قاعدة أمنية متينة.

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