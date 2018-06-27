سيول وواشنطن تعقدان محادثات حول تقاسم تكاليف الدفاع

من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في إجراء مفاوضات اليوم الثلاثاء، بشأن تقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا.

وسيتم عقد الدورة الرابعة من المحادثات في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية الكورية في سيول، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين سيسعيان إلى تضييق الخلافات حول المساهمة المالية لكل طرف، على أساس ما نوقش في المحادثات السابقة.

ويتركز الانتباه على ما إذا كان القرار الأخير بتعليق التدريبات العسكرية سيؤثر على المفاوضات.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية بدأت تشارك في تحمل تكاليف القوات الأمريكية لديها منذ أوائل التسعينيات. وسوف تصل حصة سيول إلى نحو 960 مليار وون هذا العام، بموجب آخر اتفاقية مدتها خمس سنوات، وقعت في عام 2014، ويتعين على الحليفين تجديد الاتفاقية مع انتهاء صلاحيتها هذا العام.

[Photo : KBS News]