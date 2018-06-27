بومبيو يرفض وضع جدول زمني للمفاوضات مع كوريا الشمالية

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وضع جدول زمني للمفاوضات مع كوريا الشمالية، قائلًا إنه سيراقب بدلًا من ذلك التقدم في عملية تفكيك الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وصرح بومبيو لشبكة سي إن إن أمس الاثنين في مكالمة هاتفية مع القناة الإخبارية بأنه سيعيد تقييم التقدم في المفاوضات، لتحديد ما إذا كان ينبغي مواصلتها.

وكان الوزير الأمريكي قد حدد في وقت سابق عام 2020 باعتباره عاما لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما تناقض تصريحاته الأخيرة تصريحات مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، قال فيها إن واشنطن ستقدم جدولًا زمنيا بطلبات محددة إلى كوريا الشمالية.

[Photo : KBS News]