وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة في الصين وكوريا الجنوبية واليابان

من المقرر أن يبدأ وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس جولة في منطقة شمال شرق آسيا تشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي أن ماتيس سوف يقوم بجولته السابعة في منطقة المحيط الهادئ ووسط آسيا منذ أن تولى منصبه، حيث يبدؤها بزيارة لقاعدة جوية في ألاسكا، ثم يزور الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وسوف يصل وزير الدفاع الأمريكي إلى الصين اليوم الثلاثاء وتستمر زيارته حتى يوم الخميس، حيث يبحث القضايا الإقليمية مع المسؤولين الصينيين.

وبعد ذلك يتوجه ماتيس إلى سيول يوم الخميس لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو، ثم يلتقي يوم الجمعة مع وزير الدفاع الياباني إتسونوري أونوديرا.

ومن المرجح أن تركز هذه الجولة التي تأتي بعد قمة سنغافوره بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على إجراءات المتابعة لتحقيق نزع السلاح النووي.

كما يتوقع أن يناقش وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي مسألة إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الكورية، بالإضافة إلى قرار تعليق المناورات المشتركة بين البلدين.

[Photo : KBS News]