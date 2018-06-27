اصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول كثيف للأمطار الغزيرة في مناطق سيول ومقاطعتيْ "كيونغ كي" وجنوب "تشونغ تشُنغ".

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن معدلات هطول الأمطار سوف تزيد عن 30 ملليمترا في الساعة في مناطق سيول ومقاطعة كيونغ كي وغرب مقاطعة كانغ وان حتى فترة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب الجبهة الموسمية القادمة من البحر الغربي.

وسوف تنتقل الجبهة الموسمية إلى مقاطعة "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية من شبه الجزيرة الكورية غدا الأربعاء. وسوف تبلغ معدلات هطول الأمطار المتوقعة حتى يوم الغد ما بين 80 ملليمترا و150 ملليمترا في المناطق الجنوبية، وأكثر من 200 ملليمتر في مقاطعة جولا ومنطقة جبل "جيري"، وما بين 30 ملليمترا و120 ملليمترا في المناطق الوسطى، بما في ذلك سيول.

وسوف يصاحب المطرَ رعدٌ وبرق في بعض المناطق، كما يتوقع أيضا هبوب رياح قوية. وسوف يستمر هطول الأمطار في المناطق الوسطى حتى وقت مبكر من صباح الغد الأربعاء، بينما سيستمر حتى يوم السبت في المناطق الجنوبية. ومن المتوقع أن تهطل الأمطار مجددا على مناطق متفرقة من البلاد يوم الأحد القادم.



[Photo : KBS News]