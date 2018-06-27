المكتب الرئاسي يجري تعديلات في مناصب مساعدي الرئيس

أكتب :

2018-06-26 13:32:05

تحديث :

2018-06-26 13:32:05

المكتب الرئاسي يجري تعديلات في مناصب مساعدي الرئيس

قررت رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية تعيين ثلاثة مساعدين رئاسيين اليوم الثلاثاء، حيث تم تعيين سفير كوريا الجنوبية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "يون جونغ وان" في منصب كبير مساعدي الرئيس للشؤون الاقتصادية. وكان "يون" قد شغل منصب مدير إدارة السياسات الاقتصادية في وزارة المالية والاستراتيجية، وسوف يقوم من خلال منصبه الجديد بتولي القضايا الاقتصادية والمالية.
كما تم تعيين المساعد الرئاسي السابق للتخطيط السياسي "جونغ تيه هو" في منصب مساعد الرئيس لشؤون التوظيف. وكان "جونغ" يشغل منصب مساعد الرئيس لشؤون الدولة وتنسيق السياسات خلال إدارة الرئيس الأسبق "روه مو هيون".
وتم أيضا تعيين "لي يونغ سون"، وهو رئيس منطقة في الحزب الديمقراطي الحاكم، في منصب كبير مساعدي الرئيس للشؤون الاجتماعية. وكان "لي" رئيسًا لفريق تخطيط السياسات في ائتلاف المواطنين من أجل العدالة الاقتصادية.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • تطبيق أون إير تم تصميمه خصيصا من أجل الوصول السريع والسهل إلى خدمات الصوت لبرامج كي بي إس وورلد راديو بـ 11 لغة.

<

2 / 4

>