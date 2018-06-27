المكتب الرئاسي يجري تعديلات في مناصب مساعدي الرئيس

قررت رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية تعيين ثلاثة مساعدين رئاسيين اليوم الثلاثاء، حيث تم تعيين سفير كوريا الجنوبية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "يون جونغ وان" في منصب كبير مساعدي الرئيس للشؤون الاقتصادية. وكان "يون" قد شغل منصب مدير إدارة السياسات الاقتصادية في وزارة المالية والاستراتيجية، وسوف يقوم من خلال منصبه الجديد بتولي القضايا الاقتصادية والمالية.

كما تم تعيين المساعد الرئاسي السابق للتخطيط السياسي "جونغ تيه هو" في منصب مساعد الرئيس لشؤون التوظيف. وكان "جونغ" يشغل منصب مساعد الرئيس لشؤون الدولة وتنسيق السياسات خلال إدارة الرئيس الأسبق "روه مو هيون".

وتم أيضا تعيين "لي يونغ سون"، وهو رئيس منطقة في الحزب الديمقراطي الحاكم، في منصب كبير مساعدي الرئيس للشؤون الاجتماعية. وكان "لي" رئيسًا لفريق تخطيط السياسات في ائتلاف المواطنين من أجل العدالة الاقتصادية.



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