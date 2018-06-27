جيجو تراجع طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون يمنيون

أكتب :

2018-06-26 14:37:54

تحديث :

2018-06-26 14:52:04

جيجو تراجع طلبات اللجوء التي قدمها مواطنون يمنيون

بدأ مكتب الهجرة وشؤون الأجانب في جزيرة جيجو الكورية أمس الاثنين في عملية مراجعة للطلبات التي تقدم بها مواطنون يمنيون للجوء للجزيرة.
وكان 549 يمنيا قد دخلوا جزيرة جيجو منذ عام 2015 بعدما اشتدت الحرب الأهلية اليمنية، ويقيم 486 منهم حاليا هناك.
ويتوقع أن تستغرق عملية مراجعة تلك الطلبات حوالي 8 أشهر، ثم يقوم مكتب الهجرة وشؤون الأجانب في جزيرة جيجو بإعداد تقرير عن نتائج المراجعة، يتم من خلاله إصدار سماح لليمنيين بالإقامة في الجزيرة أو منحهم حق اللجوء إليها.
ويشار إلى أن الحرب الأهلية في اليمن قد اندلعت في شهر مارس من عام 2015 وهي مستمرة حتى الآن، وقد أسفرت عن نزح أكثر من مليوني لاجئ.
يذكر أنه يمكن للأجانب دخول جزيرة جيجو الكورية دون الحصول على تأشيرة دخول، ولكن بسبب تزايد أعداد اللاجئين اليمنيين هناك، قررت الحكومة الكورية إدراج المواطنين اليمنيين ضمن قائمة الممنوعين من دخول الجزيرة دون تأشيرة دخول.

[Photo : KBS News]

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